Подмосковье 12 февраля 2024, 15:46 Подмосковье выделило свыше 270 миллионов рублей на гранты для IT-компаний в 2024 году Unsplash

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Подмосковные IT-компании и производители компьютерной техники смогут получить гранты в 2024-м году. Прием заявок стартовал на «Госуслугах» 1 февраля и продлится до 20 ноября. На эти цели регион направит более 273 миллионов рублей, рассказали в Мособлдуме.

По словам председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олега Гаджиева, поддержку смогут получить компании, которые зарегистрированы в Подмосковье и работают по одному из шести кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности при условии, что в штате работают не менее пяти новых сотрудников.

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«Отмечу, что на конец 2023 года в Реестре верифицированных организаций Московской области содержится информация о 389 ИТ-компаниях. В прошлом году грантополучателями стали 13 из них, благодаря чему в сферу информационных технологий Подмосковья удалось привлечь свыше двух тысяч новых специалистов», — сказал он.

Сумма выплаты составит от 96 до 240 тысяч рублей в год на одного работника.

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