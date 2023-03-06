Подмосковье 06 марта 2023, 11:41 Подмосковье выделило свыше 222 миллионов рублей на установку датчиков утечки газа в квартирах в 2023 году

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С середины 2022 года в Подмосковье устанавливают датчики утечки газа в каждой квартире, попавшей в программу капитального ремонта. Работы выполняются по нацпроекту «Жилье и городская среда». В 2023 году на эти цели в Московской области выделено более 222 миллионов рублей.

«На сегодняшний день в муниципальном жилом фонде Московской области таких датчиков установлено 60,5 тысячи, в частном жилфонде — их насчитывается 75,5 тысячи», — отметил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

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Кроме того, работы в этом направлении ведутся на законодательном уровне. С прошлого года органы местного самоуправления наделены полномочиями по надзору за соблюдением гражданами правил пользования газом. Таким образом, надзор осуществляет большее количество уполномоченных лиц, что, в свою очередь, позволяет повысить безопасность пользования топливом в домах.

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Игорь Коханый также подчеркнул, что Госдума рассмотрит законодательную инициативу Мособлдумы, которая даст возможность исключить из реестра специализированных организаций по обслуживанию газового оборудования те компании, которые прекратили свою деятельность. Так, в списке будут находиться сведения только о добросовестных организациях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что за два года в Подмосковье капитально отремонтируют 4,5 тысячи домов. По его словам, это один из главных запросов жителей. В порядок приведут лифты, фасады, газовые системы и многое другое.

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