Подмосковье 07 февраля 2023, 11:30 Подмосковье выделило свыше 1,2 миллиарда рублей на лечение пациентов с редкими заболеваниями в 2023 году

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В Московской области проживает более 1,5 тысячи пациентов, страдающих редкими заболеваниями, 438 из которых — дети. Для поддержки данной категории граждан в 2023 году из бюджета Подмосковья предусмотрено 1,2 миллиарда рублей.

Московская область заключила соглашение о взаимодействии с фондом «Круг добра». Цель партнерства — помощь детям с жизнеугрожающими и тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Фонд получает федеральное финансирование и оказывает дорогостоящую медпомощь: лечение, закупку лекарств и средств реабилитации. В Московской области «Круг добра» помог 326 детям.

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Председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев сообщил, что в регионе помощь пациентам с орфанными заболеваниями оказывается не только за счет федерального бюджета, но и регионального. Так, с начала года уже обслужили 321 рецепт на 51 миллион рублей.

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Пациенты с редкими заболеваниями могут получить помощь в Подмосковье в Центре орфанных заболеваний на базе медико-генетического центра МОНИКИ. Там квалифицированную помощь окажут невролог, гематолог и травматолог-ортопед. Пациентам необходимо предоставить данные обследований и консультаций специалистов для подтверждения статуса орфанного заболевания и определения дальнейшей маршрутизации.

Записаться на прием можно по телефону: 8 (495) 631-74-08.

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