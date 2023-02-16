Подмосковье 16 февраля 2023, 12:34 Подмосковье выделило предпринимателям 57 участков за год по программе «Земля за 1 рубль»

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Мособлдума подвела итоги деятельности в 2022 году. Председатель Игорь Брынцалов отметил, что на работу в экономической сфере значительное влияние оказало введение зарубежных санкций.

В прошлом году Мособлдума приняла закон, устанавливающий перечень видов деятельности для импортозамещения. В дальнейшем список был расширен, и на данном этапе он включает 27 позиций. По словам Игоря Брынцалова, это позволило повысить эффективность мер помощи предпринимателям Подмосковья. Сейчас в области реализуется 130 проектов по импортозамещению с инвестициями в 150 миллиардов рублей.

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«Важную роль сыграл принятый нами закон о предоставлении земли в аренду за один рубль под проекты импортозамещения», — сообщил председатель Мособлдумы.

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Отмечается, что данная мера оказалась востребованной. На этом фоне было принято решение дать арендаторам право продлевать льготу на второй и третий годы. В 2022 году по программе было предоставлено 57 земельных участков.

Кроме того, Московская область продолжает поддерживать сферу IT и высоких технологий. Так, на 2022–2024 годы для компаний установлены пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. Также на 50% уменьшена ставка по налогу на имущество. Льгота актуальна примерно для 30 региональных компаний.

Для поддержки сельхозпроизводителей программу «Подмосковные 10 га» расширили на 26 муниципалитетов. Всего в программу включено 94 земельных участка.

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