Подмосковье 24 ноября 2023, 15:47 Подмосковье выделило почти 110 миллиардов рублей на нацпроекты с начала года Пресс-служба г.о. Химки

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Московская область направила более 108 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов с начала года, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший объем финансирования распределили на нацпроекты «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда».

Всего на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 156 миллиардов рублей. В министерстве экономики и финансов региона уточнили, что высокий процент исполнения достигли по таким проектам, как «Производительность труда», «Безопасные качественные дороги», а также «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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