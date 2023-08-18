Подмосковье 18 августа 2023, 14:36 Подмосковье выделило около 228 миллионов рублей на содержание бездомных животных в 2023 году Unsplash

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Всемирный день бездомных животных ежегодно отмечается в третью субботу августа. В этом году дата выпала на 19-е число. По словам председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна, в этом году в Московской области выделили около 228 миллионов рублей на содержание бездомных животных.

«В Подмосковье насчитывается 35 приютов для животных, из них один — муниципальный. На пожизненном содержании в них находится более 1,4 тысячи собак без владельцев», — пояснил Керселян.

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Численность собак без владельцев регулируется в регионе путем ОСВВ — отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск — в прежнюю среду обитания. Отмечается, что программа применяется в отношении исключительно неагрессивных собак. За год данную процедуру прошли более 13 тысяч собак.

По вопросам, связанным с бездомными собаками, жителей Подмосковья просят обращаться по телефону: 8 (800) 550-65-22 или через систему 112. Также обращение можно оставить на сайте «Добродел». Подробнее с информацией о приютах для животных можно ознакомиться на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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