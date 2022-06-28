28 июня 2022, 13:18
Подмосковье выделило комфортные автобусы для участников проекта «Поезд памяти»
Школьники — участники российско-белорусского проекта «Поезд памяти» добрались до парка «Патриот» в Одинцове на комфортабельных автобусах «Мострансавто».
В Подмосковье прибыли около 200 старшеклассников из разных регионов России и Белоруссии. Маршрут «Поезда памяти» включил в себя 15 городов, связанных с историей Великой Отечественной войны. Одной из остановок стал военно-патриотический парк «Патриот» в Одинцовском городском округе. Туда ребят довезли подмосковные автобусы.
Перед выходом на маршрут транспорт проверили на безопасность, для водителей провели инструктаж. Автобусы были оборудованы сиденьями с ремнями, тахографами, навигационными системами. Перевозки организовали по заказу Минтранса Подмосковья.