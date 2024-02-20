Подмосковье 20 февраля 2024, 15:11 Подмосковье выделило еще 420 миллионов рублей на выплаты по экстренной социальной помощи Медиасток.рф

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В трудной жизненной ситуации жители Подмосковья могут получить экстренную помощь. Выплату предоставляют, если человек стал инвалидом, потерял работу или жилье из-за аварии или взрыва. На эти цели из бюджета региона направят около 420 миллионов рублей.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, размер выплаты зависит от ситуации. Так, в трудной жизненной ситуации человек может получить до семи тысяч рублей на каждого члена семьи или до 10 тысяч рублей на одного проживающего. В случае утраты жилища, поддержка составляет до 30 тысяч человек на каждого и до 50 тысяч — на одиноко проживающего.

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«Экстренную соцпомощь можно получить один раз в год. Услуга доступна в электронном формате и подать заявление можно из дома или с мобильного телефона», — сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

Подать заявление на получение выплаты можно по ссылке.

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