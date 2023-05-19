Подмосковье 19 мая 2023, 17:10 Подмосковье выделило еще 25 миллионов рублей на развитие рыбоводства Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

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В 2023 году на развитие рыбоводства региона из бюджета Московской области выделили 24,8 миллиона рублей. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«В этом году подмосковными предприятиями планируется производство 3,5 тысячи тонн товарной рыбы», — добавил Филимонов.

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Общая площадь зеркала прудов и водоемов Подмосковья составляет более 10 тысяч гектаров. На территории региона функционирует 24 рыбоводных организации в 17 городских округах. Хозяйства разволят карпов, толстолобиков, белого амура, форель и осетров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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