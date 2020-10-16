Подмосковье выделило дополнительные средства на борьбу с COVID-19

Губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье выделяют дополнительные средства на помощь медикам. Создаются дополнительные бригады скорой, закупаются средства защиты.

Андрей Воробьев заявил на совещании по COVID-19, что в Подмосковье делается все, чтобы создавались дополнительные бригады медиков и приобретались автомобили, в том числе для неотложки. Он призвал глав округов помогать с созданием новых коек и поиском врачей. Существенную помощь с медиками сейчас оказывает Минобороны, подчеркнул он.

«Мы выделяем, безусловно, дополнительные средства на индивидуальную защиту и лекарства. Вся эта работа идет в штатном режиме. Мы в очередной раз перераспределяем средства на борьбу с эпидемией», — сказал Андрей Воробьев.

Особенно напряженно у нас работают главные врачи, Минздрав. Очевидно, что сейчас на систему здравоохранения идет очень серьезная нагрузка Андрей Воробьев.

В Московской области, по последним данным, с начала пандемии выявили больше 79 тысяч случаев коронавируса. Ранее Андрей Воробьев заявил, что в регионе могут создать до 18 тысяч коек для зараженных пациентов.