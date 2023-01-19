19 января 2023, 11:08
Подмосковье выделило более миллиарда рублей на поддержку семей с новорожденными в 2023 году
Порядка 1,3 миллиарда рублей выделило Подмосковье на выплаты семьям с новорожденным ребенком в 2023 году. В прошлом году данную меру поддержки получили свыше 62 тысяч семей области.
«В рамках национального проекта „Демография“ выплата положена на каждого новорожденного при условии государственной регистрации рождения органами ЗАГСа или в МФЦ региона», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
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При рождении ребенка родители могут получить либо денежную выплату в размере 20 тысяч рублей, либо подарочный набор для малыша «Я родился в Подмосковье». Выплаты поступят на счет в течение 10 дней.
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