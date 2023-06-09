Подмосковье 09 июня 2023, 12:12 Подмосковье выделило более 470 миллиардов рублей на социальную и культурную сферы в 2022 году Минблаго МО

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В 2022 году Подмосковье направило 471 миллиард рублей на развитие социальной и культурной сфер. Это на 9% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

По ее словам, больше всего расходов пошло на содержание сети школ, детских садов и учреждений соцсферы. Кроме того, за год расходы на капремонт и приобретение медоборудования для учреждений здравоохранения выросли в два раза. Так, было приобретено более 4,5 тысячи единиц оборудования и 100 автомобилей скорой медицинской помощи.

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«В целом в 2022 году в Московской области социальную поддержку получили 109 категорий граждан или более 2,5 млн человек», — подчеркнула Масленкина.

За год в Московской области в два раза увеличились расходы бюджета на региональные доплаты к пенсии. Также за указанный период профинансировали новые меры социальной поддержки — ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, льготный проезд на коммерческих маршрутах, оказание помощи жителям новых субъектов России, а также военнослужащим и членам их семей.

Социальные льготы в Московской области получают три миллиона жителей, отметил губернатор Андрей Воробьев. Среди них многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие категории населения.

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