Подмосковье 27 ноября 2023, 12:50 Подмосковье выделило более 31 миллиона рублей на средства реабилитации для инвалидов в этом году Министерство социального развития Подмосковья

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Инвалидам Московской области выплатили более 31,5 миллиона рублей на покупку средств для реабилитации с начала года. Мерой поддержки воспользовались более двух тысяч человек.

«Отмечу, что данная услуга проактивна. Инвалиду в личный кабинет на региональном портале госуслуг направляется предзаполненное заявление, где нужно проверить свои данные и дать согласие на обработку данных», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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На выделенные средства можно приобрести медицинскую кровать, электрический подъемник для ванной, сиденье и другие средства для реабилитации.

В ведомстве уточнили, что в индивидуальной программе реабилитации должны быть прописаны технические средства, не входящие в федеральный перечень.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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