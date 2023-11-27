27 ноября 2023, 12:50
Подмосковье выделило более 31 миллиона рублей на средства реабилитации для инвалидов в этом году
Инвалидам Московской области выплатили более 31,5 миллиона рублей на покупку средств для реабилитации с начала года. Мерой поддержки воспользовались более двух тысяч человек.
«Отмечу, что данная услуга проактивна. Инвалиду в личный кабинет на региональном портале госуслуг направляется предзаполненное заявление, где нужно проверить свои данные и дать согласие на обработку данных», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
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На выделенные средства можно приобрести медицинскую кровать, электрический подъемник для ванной, сиденье и другие средства для реабилитации.
В ведомстве уточнили, что в индивидуальной программе реабилитации должны быть прописаны технические средства, не входящие в федеральный перечень.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.
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Инвалиды
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