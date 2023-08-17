Подмосковье 17 августа 2023, 17:41 Подмосковье выделило более 3 миллиардов рублей на поддержку сельского хозяйства с начала года Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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С начала года в Подмосковье направили 3,3 миллиарда рублей на поддержку сельхозпроизводителей. Эта сумма составляет более 65% от годового плана.

Курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов заявил, что поддержка охватывает 18 видов субсидий, по семи видам из которых средства перечислили в полном объеме.

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Ежегодно в Подмосковье финансовую помощь получают около 300 сельхозпроизводителей. Всего в этом году министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области предоставит 5,1 миллиарда рублей для поддержки сектора АПК по 32 видам субсидий. Уточняется, что с начала года около 1,2 миллиарда рублей выделили на стимулирование производства молока и около 1,1 миллиарда — на развитие племенного животноводства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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