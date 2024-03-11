Подмосковье 11 марта 2024, 16:42 Подмосковье выделило более 2 миллиардов рублей на поддержку пенсионеров в 2024 году Министерство социального развития Подмосковья

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Для пенсионеров в Подмосковье предусмотрены социальные выплаты. Так, ежемесячно они дополнительно получают до 18 тысяч рублей. В Московской области такие доплаты к пенсии получают более 32 тысяч человек. В этом году на меру поддержки предусмотрено около двух миллиардов рублей.

По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой, доплата одиноко проживающим пенсионерам назначается автоматически. Если человек проживает в семье, подать заявление тоже достаточно просто — сделать это можно через портал госуслуг.

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В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что ежемесячные доплаты до 18 тысяч рублей предусмотрены неработающим пенсионерам старше 65 лет и проживающим в Подмосковье более десяти лет.

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