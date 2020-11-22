Подмосковье выделило более 1,5 млрд на лекарства от COVID-19

«Идет постоянный мониторинг медучреждений и аптек. В Московской области создан необходимый резерв медикаментов, на их закупку выделено более 1,5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Число вызовов скорой помощи возросло в Подмосковье в два раза на фоне пандемии — до 12 тысяч в сутки. По этой причине количество медицинских бригад в регионе увеличили на 70%.

Ранее правительство Московской области проверило количество лекарств в государственных и частных аптеках, а также в больницах. Выяснилось, что в стационарах ситуация полностью стабильная. Имеются дефицитные позиции, но власти постоянно следят, чтобы остатки не снижались.

Соотечественники начали массово скупать кислородные подушки и аэрозоли из-за коронавируса, продажи возросли в восемь раз. Эксперты связали это с ажиотажем, который возник вокруг дефицита товаров в аптеках. Помимо этого, в медучреждениях возник дефицит «Йодомарина».

Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала правительству каждую неделю докладывать о наличии препаратов для лечения коронавирусной инфекции.