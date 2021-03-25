Подмосковье выделило еще 8 млн рублей на этнокультурное развитие

Около восьми миллионов рублей выделили на 2021 год в Подмосковье для этнокультурного развития, укрепления единства нации и межрелигиозных отношений. Сегодня в области проживают уже свыше 140 национальностей и народностей. Это подчеркнула вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

На заседании консультативного совета по делам национально-культурных автономий в Подмосковье она сообщила о том, что в регионе насчитывается 1,6 тысячи религиозных организаций, принадлежащих 21 конфессии.

«Подмосковье — многонациональный субъект. У нас около 140 национальностей уже проживают. <…> У меня мама родилась в Узбекистане, папа — в Таджикистане, я — в Грузии, моя сестра — в Узбекистане», — поделилась Виртуозова.

Она поблагодарила национальные объединения за поддержку друг друга и тесное сотрудничество. Сейчас они разместились в 37 городских округах Московской области, но больше всего их в Химках, Мытищах и Пушкино.

Мне очень хочется поблагодарить вас за то, что в Подмосковье практически никогда не бывает конфликтов на национальной почве. Это из-за вашего конструктивного диалога друг с другом и с нами Наталья Виртуозова.

А в 2021 году все существующие национальные общественные организации Подмосковья поддержат грантами президента на развитие гражданского общества, субсидиями на организацию мероприятий национально-культурных автономий и не только.

В середине апреля запланировали семинар с руководителями национально-культурных автономий по порядку подачи заявок на конкурс грантов. Традиционно состоится и отбор проектов на премию губернатора «Наше Подмосковье».

Наталья Виртуозова поделилась историей детства. Юность, по ее словам, она провела у бабушек и дедушек в Узбекистане и Таджикистане, выросла на местных сказках.

«Андрей Юрьевич Воробьев всегда говорит одну и ту же фразу: „Все проблемы в этом мире либо от отсутствия общения, либо от неправильного общения“. А когда перестаешь общаться, все может рухнуть», — отметила Виртуозова.

На заседании консультативного совета по делам национально-культурных автономий в Подмосковье также сообщили, что по результатам социологических исследований, состоявшихся в прошлом году, 81% жителей региона положительно оценивают состояние межнациональных отношений, еще 86% — состояние межрелигиозных отношений.

Поддержка на пике пандемии

Часть мероприятий национальных общественных организаций Подмосковья в 2020 году или перенесли, или вывели в онлайн из-за пандемии. Теперь они должны состояться полноценно.

Виртуозова поблагодарила организации за помощь в условиях COVID-19. По ее словам, это была слаженная работа.

Огромное спасибо за то, что на пике пандемии столько было помощи оказано. Мы были вместе и объединились Наталья Виртуозова.

На заседании совета рассказали, что наиболее активно в этом направлении работали региональные еврейская, татарская и азербайджанская национально-культурные автономии.

Например, многие помогали в качестве волонтеров, доставляя продукты и лекарства пожилым и больным людям. Кроме того, организовывали сбор вещей, лекарств и финансовых средств для поддержки нуждающихся.