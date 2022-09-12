Подмосковье выделило еще 65 миллиардов рублей на социальную поддержку | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 15:45 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье выделило еще 65 миллиардов рублей на социальную поддержку

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Свыше 65 миллиардов рублей предусмотрено на меры социальной поддержки в Подмосковье до конца года. Они пойдут на льготы и выплаты жителям региона. Об этом сообщила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

«Особое внимание мы уделяем тому, чтобы госуслуги были удобными, а их получение не вызывало сложностей и проблем. Сейчас многие из них доступны даже с мобильного устройства и оформляются в несколько кликов или одним заявлением», — добавила вице-губернатор.

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В Минсоцразвития области напомнили, что в этом году ввели дополнительные меры поддержки жителей. Среди них доплата к пенсии до 17 тысяч рублей для одиноких и неработающих пенсионеров старше 65 лет, живущих в Подмосковье больше 10 лет. Еще одна мера — индексация выплат семьям с детьми с низкими доходами. Ее размер составил от 1,2 до 8,5 тысячи рублей.

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Ранее Андрей Воробьев заявил, что отопление в социальные учреждения Подмосковья начнут подавать 12 сентября. Позже оно появится и в жилых домах.

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