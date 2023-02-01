Подмосковье 01 февраля 2023, 16:37 Подмосковье выделило 218 миллионов рублей на отлов и вакцинацию безнадзорных животных в 2023 году

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Подмосковная программа «Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат» реализуется с 2017 года. Она применяется исключительно в отношении неагрессивных собак. В этом году на программу ОСВВ в Московской области выделили 218 миллионов рублей.

В прошлом году под программу попали свыше 13,5 тысячи бездомных собак. На территории Подмосковья животных отлавливают, помещают в приют на карантин, обрабатывают от паразитов, стерилизуют или кастрируют, чипируют или прикрепляют к уху цветную бирку, после чего отправляют на волю.

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«Это комплекс мероприятий, основная цель которого защитить жителей от бешенства и действительно снизить количество безнадзорных животных», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

В 2022 году на фоне роста числа бездомных животных Мособлдума приняла закон об обязательной регистрации питомцев. Отмечается, что такая мера позволит оценить количество животных без владельцев и облегчить поиски собак и кошек в случае их пропажи.

По вопросам, связанным с бездомными собаками, можно обратиться в кол-центр Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области по телефону: 8 (800) 500-65-22.

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