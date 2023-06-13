Подмосковье 13 июня 2023, 12:32 Подмосковье выделило 18 миллиардов рублей на закупку новых автобусов в этом году

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В этом году в Подмосковье обновят свыше 1,3 тысячи автобусов. На эти цели в регионе выделили 18 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По словам спикера, 944 автобуса уже закупили. Кроме того, в этом году Подмосковье дополнительно приобретет 111 транспортных средств за счет федерального бюджета. На эти цели регион получит 1,5 миллиарда рублей.

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«О важности регулярного обновления автобусного парка рассказал губернатор региона в своем обращении. Так, он отметил, что на линии работает каждый день более восьми тысяч автобусов, за три года было обновлено две тысячи машин, и эта работа будет продолжаться», — отметил Брынцалов.

Новые автобусы отвечают всем современным требованиям и стандартам: они оснащены видеокамерами, системами климат-контроля и валидаторами для бесконтактной оплаты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов областного автопарка. Он подчеркнул, что в обновлении автопарка непосредственное участие принимает местный производитель — Ликинский автобусный завод.

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