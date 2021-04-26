Подмосковье выберет лучших работников туризма. Заявки принимают до 14 июня

Подмосковье выберет топ-10 работников туристической сферы. Для этого пройдет конкурс, заявиться на который можно до 14 июня. Эксперты оценят коммуникативность, внимательность и другие качества участников.

Отбор пройдет в формате реалити-шоу, отметила заместитель руководителя комитета туризма Подмосковья Ирина Шилкина.

Мы добавили интерактив — отбор состоится в формате реалити-шоу. Я уверена, что игровая составляющая сделает конкурс динамичнее и интереснее не только для участников, но и для зрителей Ирина Шилкина.

Конкурсный отбор «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» проведут при поддержке «360». Отчетные видео участников появятся в YouTube-аккаунтах канала «360» и областного комитета по туризму.

Зрителям покажут, как участники будут выполнять задания, а летом они узнают имена лучших. Победители получат призы в каждой номинации.

«За все годы существования конкурс стал значимым событием для профессионалов туристической отрасли Подмосковья. И с каждым годом мы наблюдаем рост желающих принять участие в соревнованиях. Это радует и дает уверенность в том, что наша сфера находится на подъеме. Такого рода конкурсы привлекают внимание подростков, которые находятся на пути выбора своей будущей профессии», — сказала Ирина Шилкина.

Чтобы стать участником, потребуется отправить на электронную почту lppmo2021@gmail.com заявки-анкеты и дополнительные материалы, указанные в списке, который можно посмотреть на официальном сайте премии.