Подмосковье ввело в оборот 467 тысяч гектаров земель за восемь лет

Еще 800 гектаров неиспользуемых земель Талдома отдали под сельское хозяйство. Теперь там будут выращивать зерновые. С 2014 года Подмосковье ввело в оборот 466,8 тысячи гектаров залежных земель.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, городской округ Талдом одним из первых в Подмосковье начал вводить земли в этом году.

Новые участки отдали под сельское хозяйство вблизи деревни Чупаево. Теперь там начнут выращивать зерновые культуры и производить корма для животных.

Введенные в этом году территории площадью 800 гектаров используют для выращивания зерновых культур, производства и заготовки кормов Георгий Филимонов.

На землях уже начала работать техника. Ее вывели на обработку почвы по поручению главы региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу увеличить посевные площади на 5%, чтобы нарастить урожай овощей, зерновых и масличных культур.