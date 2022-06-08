Подмосковье ввело новые меры поддержки для экспортеров

Новые меры помощи экспортерам ввели в Подмосковье. Их смогут получить компании малого и среднего бизнеса. Речь идет о новых программах от областного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева рассказала, что первая мера — софинансирование затрат на логистику при экспортных поставках до 80%, но не более пяти миллионов рублей.

«Кроме того, воспользоваться программой софинансирования сертификации продукции с учетом требований и зарубежных рынков смогут малые, средние и крупные предприятия — им фонд компенсирует до 80% или до 50%», — добавила она.

Однако в таком случае сумма не должна будет превышать 15 миллионов рублей, объяснила Зиновьева.

Подробности о доступных мерах поддержки фонда размещены на сайте exportmo.ru.