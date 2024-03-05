Подмосковье 05 марта 2024, 10:29 Подмосковье встретило гостей из 32 стран после Всемирного фестиваля молодежи в Сочи МИСК МО

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Участники основной программы Всемирного фестиваля молодежи в Сочи отправились в путешествие по России для знакомства с разными городами. Более 60 гостей из 32 стран прибыли в Подмосковье, где им предстоит узнать о много нового о культуре и традициях региона.

В состав делегации вошли граждане Алжира, Аргентины, Армении, Бангладеша, Бразилии, Мьянмы, Турции, Франции, Шри-Ланки, Эквадора, Эфиопии и других государств.

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«Это отличная идея, продлить большой международный праздник и расширить его географию на всю страну. Международная делегация очень колоритная, к нам приехали ребята с разных сторон света, с разных материков. Они расскажут нам о себе, о своей культуре и традициях, а мы, в свою очередь, покажем им прекрасное и душевное Подмосковье», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Торжественная встреча с гостями состоялась 4 марта. Знакомство с Подмосковьем началось с видеоролика, в котором показали знаменитые достопримечательности и точки притяжения местной молодежи.

Фолк-группа «Канарейка» из Подольска сыграла с иностранцами в старинную русскую народную игру «Золотые ворота». Гости быстро освоили правила и включились в активность.

Волонтеры подарили гостям подарки — брендированные поясные сумки «Подмосковье — это любовь».

В конце встречи спели известную даже за рубежом песню «Подмосковные вечера» — неофициальный гимн Московской области. Ее исполнила Ольга Бурлуцкая из Воскресенска.

«Получилось мило, по-семейному. Я надеюсь узнать людей из Подмосковья поближе, также я хочу познакомится с культурой, природой, флорой и фауной, традиционной едой. Я очень благодарен, потому что все дружелюбны со мной и людьми других национальностей, спасибо за все», — отметил Ривалдо Карлос из Перу. Он сообщил, что планирует стать членом первого экипажа на Марс и уже сейчас активно тренируется.

Всемирный фестиваль молодежи проходит по инициативе президента России Владимира Путина при поддержке нацпроекта «Образование».

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