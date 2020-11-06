Подмосковье возглавило топ-5 регионов по кадастровому учету недвижимости

Подмосковье, Ставропольский край, Ленинградская, Ростовская и Нижегородская области вошли в топ-5 регионов, лидирующих по постановке недвижимости на кадастровый учет. В первом квартале 2020 года в России было принято более миллиона заявление на услугу кадастрового учета недвижимости.

Об этом «Российской газете» сообщили в Федеральной кадастровой палате. Сообщается также, что во время весенней самоизоляции спрос на услугу снижался на 35%. В третьем квартале он вырос на 49%.

В результате перехода субъектов федерации на ФГИС ЕГРН (Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости), в некоторых регионах появилась возможность поставить недвижимость на учет за два дня. Например, в Тюменской области и Ставропольском крае. В 28 регионах на это потребуется три дня.

По закону сейчас на проведение учетно-регистрационных процедур оформления недвижимости для кадастрового учета потребуется пять рабочих дней. Для регистрации права собственности — семь рабочих дней, для единой процедуры учета и регистрации — десять рабочих дней.

«Процедура кадастрового учета носит заявительный характер. Если собственник планирует в будущем продавать, дарить или передавать свою недвижимость по наследству, ее нужно обязательно поставить на учет и зарегистрировать свои права», — пояснила изданию замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.

По результатам Всероссийского школьного конкурса «Большая перемена» Подмосковье вошло в топ-3 по количеству победителей. Школьники из Московской области завоевали 43 диплома победителя.