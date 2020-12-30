Подмосковье возглавило туристический рейтинг России

Московская область в этом году возглавила рейтинг мест для посещения у российских туристов. Следом за Подмосковьем идут Москва и Санкт-Петербург.

Российский рейтинг туризма составляют шестой год подряд. Отбирают победителей по следующим критериям: уровень развития отрасли, доходность, гостеприимство, вклад в экономику, развитие курортов, популярность у российских и иностранных туристов, уникальность и привлекательность, уровень преступности и интерес СМИ.

Впервые за шесть лет Подмосковье заняло первую позицию в этом рейтинге. В последние годы Московская область стабильно находилась в тройке лидеров.

Источник фото: телеканал «360»

В 2020 году первые три места распределились таким образом:

• 1 место — Подмосковье;

• 2 место — Москва;

• 3 место — Санкт-Петербург.

Как мы знаем, из-за пандемии поездки в другие страны и регионы сократились до минимума. По расчетам Всемирной туристской организации, удар от COVID-19 стал сильнейшим за всю историю туризма: показатели данной отрасли по всему миру к концу 2020 года снизились на 60–80% по сравнению с 2019 годом. Международные туристические потоки в текущий кризис сократились в 7,5 раза больше, чем под влиянием мощнейшей рецессии 2008 года.

Но тем не менее люди стремились уехать подальше от суеты и столпотворения и просто выбирали другие маршруты.

Источник фото: телеканал «360»

Например, многие москвичи проводили период самоизоляции в области, этим и обусловлен отток туризма в самой столице, что сдвинуло ее на второе место. Загородные отели в Подмосковье показали лучшую заполняемость и финансовую устойчивость.

Доля постояльцев в отелях Московской области за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го оказалась выше среднего показателя по стране и составила 74%. По России этот показатель составляет 60,7%, в столице — 65%.

Есть у Подмосковья еще одно преимущество — развитая санаторно-курортная база и музеи. По их числу удалось обойти лидеров прошлого года.

Источник фото: телеканал «360»

В 2020-м у народных промыслов буквально открылось второе дыхание. Туристы вернули моду на ремесла, а в Московской области десятки легендарных мастерских. Например, по изготовлению гжели, дулевского фарфора, федоскинских шкатулок и жостовских подносов.

Конечно, у нас вся страна славится ремеслом, но именно в подмосковных мастерских ждут туристов на экскурсии и мастер-классы.

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