Подмосковье 19 января 2024, 19:09 Подмосковье возглавило топ регионов по числу заявок экскурсоводов на всемирный фестиваль молодежи Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Завершился набор экскурсоводов для работы на всемирном фестивале молодежи. Мероприятие пройдет в Сочи с 1 по 7 марта. Список лидеров по заявкам возглавила Московская область — анкеты от региона подали 320 специалистов.

«Команда программы „Больше, чем путешествие“ получила свыше пяти тысяч заявок от ярких профессионалов из 89 регионов России. Несмотря на то что „проводниками смыслов“ Всемирного фестиваля молодёжи могли стать представители индустрии туризма, студенты, блогеры и другие желающие от 18 лет, заявки присылали даже подростки», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

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По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, все участники проходят серьезный отбор: предоставляют портфолио, пишут эссе, отвечают на вопросы в видеовизитке.

В январе для будущих гидов фестиваля стартовало обучение от программы «Больше, чем путешествие». По итогу отберут сотни лучших специалистов, которые и будут проводить экскурсии по восьми тематическим маршрутам на пяти языках.

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