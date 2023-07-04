Подмосковье 04 июля 2023, 15:26 Подмосковье возглавило топ популярных в России неморских направлений для туристов в июле Министерство культуры и туризма МО

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Ассоциация туроператоров России составила рейтинг самых популярных направлений для туризма с детьми среди регионов без моря. Подмосковье возглавило этот топ, по данным на июль.

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что на первом месте рейтинга оказались загородные отели в своем или соседнем регионе. Самыми популярными направлениями для путешествий с детьми стали Подмосковье, Владимирская, Тверская, Ярославская области, Башкирия.

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На втором месте в топе оказался Санкт-Петербург, на третьем — Казань. Республики Северного Кавказа, Карелия, озеро Байкал и Мурманская область тоже вошли в число семи самых востребованных неморских направлений в июле.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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