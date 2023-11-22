Подмосковье 22 ноября 2023, 13:07 Подмосковье возглавило список регионов России по ликвидации лесных пожаров за сутки Комитет лесного хозяйства МО

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Московская область вошла в топ-5 регионов России по ликвидации лесных пожаров в день их обнаружения. Лидерами также стали Вологодская, Псковская, Оренбургская и Самарская области.

«В Подмосковье время реагирования лесопожарных формирований на тушение лесных пожаров в этом году составило 54 минуты, что значительно ниже норматива, утвержденного Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Это стало возможным благодаря четырехуровневой системе мониторинга пожарной опасности. Патрулирование в лесах ведут с земли и воздуха, а также с помощью космического и видеомониторинга.

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