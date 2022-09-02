Подмосковье 02 сентября 2022, 04:26 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье возглавило рейтинг устойчивости и развития бизнеса в регионах Подмосковье возглавило топ-3 по устойчивости и развитию бизнеса в регионах Pxhere.com

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Предприниматели дали высокую оценку устойчивости и развития бизнеса в Подмосковье. Они заявили о готовности к импортозамещению. Такие результаты показало исследование независимого исследовательского агентства MAGRAM Market Research.

Его результаты размещены на сайте компании.

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Помимо Подмосковья, в число участников аналитического исследования вошли также еще 14 регионов России. По итогам исследования для каждого региона составили Индекс устойчивости и развития бизнеса. Для Московской области он достиг 66,7 пунктов. Такой показатель позволил региону возглавить топ-3 рейтинга.

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«Не менее положительным результатом исследования стала высокая готовность подмосковного бизнеса принять участие в импортозамещении. В этой части значение индекса оказалось еще выше — более 78 пунктов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Готовность предпринимателей реализовывать импортозамещающие проекты, по ее словам, во многом объясняется тем, что в Подмосковье для них создана развитая инфраструктура.

«Это доступность разнообразных финансовых и нефинансовых инструментов поддержки, помощь в подборе участков для локализации и расширения производств, возможность размещения на площадках нового формата Лайт Индастриал, а также на базе уже зарекомендовавших себя ОЭЗ, индустриальных и технопарков», — отметила Зиновьева.

Положительную оценку регионального бизнес-сообщества также получил уровень развития инфраструктуры для бизнеса в Московской области. По этому параметру индекс составил 66,75 пункта. Подмосковные предприниматели положительно оценили и текущее состояние своего бизнеса — показатель индекса 64,64 пункта.

Индекс господдержки в Подмосковье составил 57,33 пунктов. В этом разделе предприниматели оценивали доступность мер поддержки в регионе, развитость этой системы, а также свою информированность о возможных инструментах помощи.

Как отметила Зиновьева, в целом результат неплохой, однако он говорит о необходимости и далее наращивать работу в этом направлении.

Она добавила, что динамично развивающемуся бизнесу Подмосковья нужны все новые инструменты для успешной деятельности и реализации инвестиционных проектов.

«Между тем, хорошим сигналом является то, что 78,13 пунктов индекс достиг в части удовлетворенности бизнеса уже полученной от нас поддержкой», — отметила Зиновьева.

В исследовании участвовали владельцы и представители топ-менеджмента микро, малого и среднего бизнеса. В общей сложности, это свыше 1,5 тысячи компаний из разных регионов. В их числе более 100 представителей подмосковного бизнеса.

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