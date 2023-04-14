Подмосковье 14 апреля 2023, 17:06 Подмосковье возглавило рейтинг цифровизации спорта среди российских регионов Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Московская область заняла первое место в рейтинге цифровизации спорта среди российских регионов. В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья заявили, что уровень цифровизации отрасли региона на 31 марта составил 97%.

Московская область разделила лидерство в рейтинге с Амурской областью. Первый в России договор о государственно-частном партнерстве в сфере IT в спорте заключили в прошлом году.

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«Разработанная по поручению Андрея Воробьева цифровая платформа „Спорт Подмосковья“ также успешно внедряется в спортивной отрасли уже в течение года. В апреле 2022 года губернатор представил эту платформу президенту Российской Федерации», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Цифровая платформа позволяет формировать профили спортсменов и следить не только за расписанием, но и за личными достижениями.

«Мы стараемся предоставить каждому из наших пользователей реально полезный сервис. Чтобы спортсмен мог быстро получить разряд и увидеть это в мобильном приложении, чтобы родители были в курсе достижений своих детей благодаря этой же системе», — рассказал генеральный директор АО «Мой спорт» Андрей Марков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на всероссийском форуме стартапов.

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