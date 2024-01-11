11 января 2024, 15:21
Подмосковье возглавило рейтинг самых популярных направлений России по отдыху компаниями в январе
Российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру» составил рейтинг самых востребованных направления для путешествий с друзьями. Список возглавили Москва и Московская область.
В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что в январе на втором месте по спросу оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область. Дальше идут Сочи, Казань и Ялта. Замыкает пятерку Краснодар. Самыми востребованными для отдыха с друзьями остаются Москва и Подмосковье.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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