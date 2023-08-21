Подмосковье 21 августа 2023, 16:23 Подмосковье возглавило рейтинг России по цифровизации спорта в июле Unsplash

Читать 360tv в

Уровень цифровизации спорта в Подмосковье достиг 95% по данным на 31 июля. Регион возглавил всероссийский рейтинг по этому показателю — об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковье занимает первую строчку всероссийского рейтинга по цифровизации спорта. На втором месте — Краснодарский край с показателем 81%. Третью строчку заняла Республика Татарстан с результатом 73%.

Реклама

При анализе данных учли количество подтвержденных записей тренеров, спортсменов и родителей, ведение журнала спортивной подготовки и заполнение расписания занятий. Успешный опыт перевода бумажной работы в электронный формат позволил Подмосковью стать лидером по цифровизации спорта в России.

Разработанная по поручению губернатора Андрея Воробьева цифровая платформа «Спорт Подмосковья» успешно внедряется в отрасли больше года. На портале можно найти информацию о региональных и муниципальных объектах спорта и тренерах. Сервис помогает анализировать, насколько загружены спортивные сооружения, какие секции пользуются особой популярностью, а какие нужно развивать.