Подмосковье 22 ноября 2023, 09:31 Подмосковье возглавило командный зачет первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров ФОТО: СШОР по тяжелой атлетике

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Сборная Московской области заняла первое место в общекомандном зачете первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров. Спортсмены завоевали 36 медалей разного достоинства. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

ФОТО: СШОР по тяжелой атлетике ФОТО: СШОР по тяжелой атлетике ФОТО: СШОР по тяжелой атлетике ФОТО: СШОР по тяжелой атлетике ФОТО: СШОР по тяжелой атлетике ФОТО: СШОР по тяжелой атлетике ФОТО: СШОР по тяжелой атлетике ФОТО: СШОР по тяжелой атлетике ФОТО: СШОР по тяжелой атлетике

В первенстве выступили более 550 сильнейших тяжелоатлетов из 56 регионов России и Белоруссии. Подмосковье уверенно выступило на соревнованиях и стало лидером турнира. Юниоры 15-18 лет принесли команде 731 очко, атлеты 19-20 лет добавили еще 495.

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Московскую область представили спортсмены Спортивной школы по тяжелой атлетике. Они выиграли 18 золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых медалей. Со списком победителей можно ознакомиться на сайте Минспорта Подмосковья.

Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок проходило в городе Майкоп, Республика Адыгея.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении заработных плат ведущих спортсменов и тренеров Московской области. Их планируют поднять на 40%.

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