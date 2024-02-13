13 февраля 2024, 11:45
Подмосковье возглавило туристический рейтинг регионов России в феврале
Сервис бронирования «Твил.ру» определил самые востребованные направления для туризма в феврале. Москва и Московская область возглавили рейтинг.
В министерстве культуры и туризма Подмосковья сообщили, что регион стал лидером по спросу на отели и дома отдыха в феврале. На втором месте оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область, на третьем — Сочи и Краснодарский край.
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На Москву и Подмосковье приходится 16% февральских бронирований в отелях.
Ранее Московская область заняла второе место в национальном туристическом рейтинге за 2023 год от журнала «Отдых в России» и Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Составители рейтинга отметили динамичное развитие туризма в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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