Подмосковье 13 февраля 2024, 11:45 Подмосковье возглавило туристический рейтинг регионов России в феврале Пресс-служба Минкульттуризма МО

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Сервис бронирования «Твил.ру» определил самые востребованные направления для туризма в феврале. Москва и Московская область возглавили рейтинг.

В министерстве культуры и туризма Подмосковья сообщили, что регион стал лидером по спросу на отели и дома отдыха в феврале. На втором месте оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область, на третьем — Сочи и Краснодарский край.

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На Москву и Подмосковье приходится 16% февральских бронирований в отелях.

Ранее Московская область заняла второе место в национальном туристическом рейтинге за 2023 год от журнала «Отдых в России» и Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Составители рейтинга отметили динамичное развитие туризма в регионе.

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