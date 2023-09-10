Подмосковье 10 сентября 2023, 13:54 Подмосковье вовремя доставило бюллетени для голосования в зону СВО — представитель СПЧ при президенте Юлия Белехова: Подмосковье вовремя доставило бюллетени в зону СВО

Читать 360tv в

Член СПЧ при президенте России Юлия Белехова проверила работу подмосковного Центра общественного наблюдения за выборами. Она рассказала об организации голосования для бойцов в зоне СВО.

«Очень важно было организовать процесс голосования в зоне СВО, притом что такого опыта у нас не было. Но все получилось. Мы с первого по четвертое число работали с замполитами, отслеживали информацию. Действительно, Московская область вовремя доставила бюллетени, организовала выборную кампанию», — заявила Белехова.

Реклама

Она сообщила, что в стране своевременно приняли поправки, которые позволяют бойцам голосовать по военному билету.

По словам Белеховой, были вопросы о голосовании в госпиталях и во время отпусков. Представитель СПЧ при президенте заявила, что сейчас все избирательные процессы налажены.

В Подмосковье стартовал финальный день выборов. Явка на выборах в регионе по данным на 12:00 составила 46,54%. Свои голоса отдали уже 2 610 368 избирателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».