17 апреля 2023, 14:06
Подмосковье восстановит школу № 69 на проспекте Маршала Жукова в Мариуполе
Строители из Подмосковья активно восстанавливают школу № 69 в Мариуполе. В скором времени ученики смогут вернуться за парты образовательного учреждения.
«В школе уже заменили кровлю, окна, систему центрального отопления и канализации. Сейчас выполняются отделочные работы внутри помещений, подходит к завершению монтаж системы электрооборудования», — рассказал генеральный директор Управления технического надзора капитального ремонта Михаил Чебриков. Эксперты компании, подведомственной МинЖКХ Подмосковья, регулярно выезжают на место и оценивают ход работ.
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После ремонта школа будет соответствовать всем современным стандартам. В здании появятся новые мебель и оборудование.
Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей новых регионов России не прекращается, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Каждый день волонтеры и жители отправляют продукты, вещи, лекарства и оборудование.
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