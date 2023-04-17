Подмосковье 17 апреля 2023, 14:06 Подмосковье восстановит школу № 69 на проспекте Маршала Жукова в Мариуполе

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Строители из Подмосковья активно восстанавливают школу № 69 в Мариуполе. В скором времени ученики смогут вернуться за парты образовательного учреждения.

«В школе уже заменили кровлю, окна, систему центрального отопления и канализации. Сейчас выполняются отделочные работы внутри помещений, подходит к завершению монтаж системы электрооборудования», — рассказал генеральный директор Управления технического надзора капитального ремонта Михаил Чебриков. Эксперты компании, подведомственной МинЖКХ Подмосковья, регулярно выезжают на место и оценивают ход работ.

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После ремонта школа будет соответствовать всем современным стандартам. В здании появятся новые мебель и оборудование.

Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей новых регионов России не прекращается, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Каждый день волонтеры и жители отправляют продукты, вещи, лекарства и оборудование.