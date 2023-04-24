Подмосковье 24 апреля 2023, 17:56 Подмосковье восстановит более 500 жилых домов и социальных объектов в Мариуполе за год

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Специалисты Московской области продолжают восстанавливать инфраструктуру в Мариуполе — в план на этот год внесены 528 объектов. В настоящее время заканчиваются работы в жилом доме на проспекте Нахимова — уже скоро жители смогут вернуться домой.

«За Подмосковьем закреплено восстановление 528 объектов — это многоквартирные дома, котельные, насосные станции, участки теплосетей, а также 31 социальный объект», — рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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В числе наиболее пострадавших от обстрелов оказался жилой дом на проспекте Нахимова. Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта провели обследование здания и пришли к выводу, что его можно восстановить. Сейчас работы подходят к завершению: здесь заменена кровля, отремонтирован фасад, выполнена разводка под радиаторы отопления. Продолжаются утепление чердака и замена окон.

«Цель уже близка, изменения видны всем. Вскоре жители возвратятся в родные стены. Мы со своей стороны продолжаем вести строгий контроль за всеми производимыми работами» — отметил генеральный директор компании «УТНКР» Михаил Чебриков.

Фронт работ на проспекте Нахимова — это несколько десятков многоквартирных домов, школа и санаторий. На объектах работают сотни специалистов из Подмосковья. Ремонты выполняют Фонд капитального ремонта Московской области, а также компании «КС МО», «УТНКР», «МОС АВС». Все они подведомственны областному МинЖКХ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье не прекращается сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей новых регионов России.

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