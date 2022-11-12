Подмосковье 12 ноября 2022, 16:35 Подмосковье восстановило школу возле Мариуполя

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Московская область восстановила единственную школу поселка Сартана, расположенного возле Мариуполя. Сейчас в ней учатся более 850 детей, которые снова могут заниматься спортом, проводить праздники, играть на площадке и радовать родителей своими успехами.

«Никогда у нас спокойно не было. Поселок находился на линии разграничения. <…> Постоянно к нам прилетали приветы с Украины, и мы постоянно находились под обстрелами. Сейчас у нас спокойнее, чем было с 2014 по 2022 год», — отметила директор школы Людмила Корона.

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Дети продолжали учиться все восемь лет. Они привыкли ориентироваться по звукам и научились быстро спускаться в школьный подвал. Учителям приходилось беречь детей не только от снарядов, но и от украинских военных.

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«Мы их видели. Они свободно ходили по поселку с автоматами. Первое время даже заходили в школу с автоматами. Мы делали им замечания. <…> Это дети видели каждый день в магазинах, на улице, в парке — куда б ни шли», — рассказала Корона.

В конце февраля, по словам собеседницы «360», сартанцев принудительно эвакуировали в Мариуполь. Директор тоже была вынуждена уехать.

«Мы не сами эвакуировались. Нас просто заставили отсюда выехать. На тот момент [людей вынудили покинуть поселок] прежние представители Мариуполя. Они организовывали выезд сартанцев. В последний день, 27 февраля, когда отсюда Сартана эвакуировалась, здесь были войска „Азова“* (террористическая организация, запрещена в РФ). Когда я находилась в подвале, мне 28 февраля прислали фотографию сартанцы, на которой были солдаты „Азова“*. И написали: „Людмила Александровна, вашу школу всю вынесут“», — добавила Корона.

Эвакуировались в Мариуполь не все, в Сартане из 10 тысяч жителей оставались порядка 900 человек. Те, у кого были подвалы в домах, оставались там, остальные нашли укрытие в школе. Позже поселок освободили бойцы ДНР.

«Когда уже был освобожден полностью город Мариуполь, людей, которых эвакуировали из Мариуполя, сначала привозили сюда, здесь их кормили, потом дальше увозили в пункт распределения, в Новоазовск», — пояснил главный специалист по работе с населением администрации Новоазовска Максим Гуринов.

Отходящие украинские войска постоянно обстреливали поселок. В конце февраля прямое попадание снаряда разрушило крышу, классы на третьем этаже и спортзал на втором. Прилеты вокруг посекли стены осколками и оставили школу без окон. Восстановить здание помогла Московская область. Работы шли рекордными темпами, так что 1 сентября дети смогли приступить к занятиям.

«Реальной работы было практически три месяца, даже чуть меньше. У нас был подготовительный этап, когда мы выстраивали логистику со строительными материалами, с подрядными рабочими и так далее, потому что практически все — от окон, которые делаются в Ивантеевке Московской области, заканчивая сантехникой, — мы практически привозили сюда. <…> Был период, когда здесь работали больше 300 человек, работали семь дней в неделю», — подчеркнул вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Скорее вернуться к учебному процессу было очень важно для ребят, их родителей и учителей. Они многое пережили. Уроки, задания, беготня на переменах и общение со сверстниками помогают вернуться к мирной жизни и забыть ужасы прошедших восьми лет.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.