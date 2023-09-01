Подмосковье 01 сентября 2023, 16:18 Подмосковье восстановило школу в Ильичевском районе Мариуполя ФКР

Читать 360tv в

Команда из Подмосковья буквально из руин восстановила единственную среднюю школу в Каменске под Мариуполем. 1 сентября дети пришли на торжественную линейку в современное здание, оборудованное по всем стандартам России.

Школа, рассчитанная на 960 мест, начала новый учебный год.

Реклама

Здание восстановили силами Подмосковья. Работы провел Фонд капитального ремонта Московской области, подведомственный региональному МинЖКХ. Контроль за ремонтом осуществляли эксперты «УТНКР» в сотрудничестве с «РосКапСтроем».

Ранее с 1 Сентября детей, их родителей и учителей поздравил губернатор Андрей Воробьев.