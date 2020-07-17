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    17 июля 2020, 13:20

    «Устранили все нарушения». Подмосковье восстановило электроснабжение в полном объеме

    Анастасия Аброськина

    После непогоды Подмосковье полностью восстановило электроснабжение. Об этом заявил министр энергетики региона Александр Самарин. По его словам, нарушения устранили во всех населенных пунктах.
    «Устранили все нарушения». Подмосковье восстановило электроснабжение в полном объеме

    Но на протяжении нескольких дней в регионе действовал режим повышенной готовности энергетических компаний. Сегодня они снимают его, вновь возвращаясь к штатному режиму работы. Это отметил Александр Самарин.

    А за последние две недели энергетики региона объявляли режим повышенной готовности три раза — это, по словам Самарина, для Подмосковья нетипично.

    Также компании «Мособлэнерго» и «Россети» подтвердили, что крупные и локальные технологические нарушения, возникшие по причине непогоды за период с 14 по 17 июля, уже устранили. Новых нарушений, связанных с непогодой, не выявили.

    Вся ситуация с отключениями из-за непогоды находилась под постоянным контролем, в том числе в ночное время. <…> Бригады оперативно устранили все нарушения в электроснабжении, возникшие на линиях электропередач

    Александр Самарин.

    Энергетики ввели режим повышенной готовности 14 июля. За три дня в регионе выпало более 60% месячной нормы осадков.

    До 16 июля отключения электроснабжения зафиксировали в 20 городских округах. Аномальная погода охватила, как минимум, третью часть Подмосковья.

    На пике отключений без света одновременно оказывались до 200 населенных пунктов.

    Около 25 тысяч человек в период с 14 по 16 июля столкнулись с серьезными перебоями в электричестве. Дома подпитывали по резервным линиям.

    При отключениях необходимо сообщить об этом по номеру ЕДДС округа. Информацию об электроснабжении можно получить по телефонам 8 (800) 700-40-70 и 8 (495) 995-00-99.