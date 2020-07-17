«Устранили все нарушения». Подмосковье восстановило электроснабжение в полном объеме

Но на протяжении нескольких дней в регионе действовал режим повышенной готовности энергетических компаний. Сегодня они снимают его, вновь возвращаясь к штатному режиму работы. Это отметил Александр Самарин.

А за последние две недели энергетики региона объявляли режим повышенной готовности три раза — это, по словам Самарина, для Подмосковья нетипично.

Также компании «Мособлэнерго» и «Россети» подтвердили, что крупные и локальные технологические нарушения, возникшие по причине непогоды за период с 14 по 17 июля, уже устранили. Новых нарушений, связанных с непогодой, не выявили.

Вся ситуация с отключениями из-за непогоды находилась под постоянным контролем, в том числе в ночное время. <…> Бригады оперативно устранили все нарушения в электроснабжении, возникшие на линиях электропередач Александр Самарин.

Энергетики ввели режим повышенной готовности 14 июля. За три дня в регионе выпало более 60% месячной нормы осадков.

До 16 июля отключения электроснабжения зафиксировали в 20 городских округах. Аномальная погода охватила, как минимум, третью часть Подмосковья.

На пике отключений без света одновременно оказывались до 200 населенных пунктов.

Около 25 тысяч человек в период с 14 по 16 июля столкнулись с серьезными перебоями в электричестве. Дома подпитывали по резервным линиям.

При отключениях необходимо сообщить об этом по номеру ЕДДС округа. Информацию об электроснабжении можно получить по телефонам 8 (800) 700-40-70 и 8 (495) 995-00-99.