Подмосковье 20 марта 2024, 13:37 Подмосковье восстановило более 300 зданий в Мариуполе за 2 года Более 300 зданий в Мариуполе восстановили строители Подмосковья за два года / Хавива Фонина

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Школы, детские сады и многоэтажки в Мариуполе отстраивают заново рабочие из Подмосковья. Десятки тысяч людей, которые потеряли во время украинских обстрелов свои дома и имущество, получают новое жилье.

Олеся Матиенко из Мариуполя — одна из тех, кто уже получил квартиру взамен разрушенной.

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«Многие из местных жителей не смогли спасти документы на квартиры, чудом остались в живых сами. В Мариуполе сейчас ведется масштабное строительство: регионы-шефы помогают отстраивать здания заново. Знаю, что дома в центре и на окраине города восстанавливают строители из столичного региона», — рассказала Олеся.

Хавива Фонина Хавива Фонина Хавива Фонина Хавива Фонина Хавива Фонина Хавива Фонина Хавива Фонина

В 2022 году Мариуполь практически полностью оказался под контролем украинских военных. Город остался отрезанным от водопровода и электричества.

Подмосковье активно помогает вернуть мирную жизнь в Мариуполь. Рабочие заново прокладывают коммуникации, делают кровли и стены домов, обновляют места общего пользования и проводят линии электропередачи, чтобы в каждой квартире появился свет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей новых регионов с Днем воссоединения территорий с РФ. Он рассказал, что подмосковные строители восстановили 108 объектов инфраструктуры.

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