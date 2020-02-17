Подмосковье вошло в тройку лучших регионов по качеству жизни

Москва, Петербург и Московская область лидируют с существенным отрывом, набрав 79, 77 и 74,5 балла соответственно.

В топ-10 также вошли Татарстан (67 баллов), Белгородская область (64), Краснодарский край (63), Воронежская (62), Ленинградская (61) и Калининградская области (59) и Югра (59).

Десять регионов с самым низким по стране качеством жизни — это Тува (17,5), Карачаево-Черкесия (24), Еврейская автономная область (28), Забайкалье (29), Курганская область (29), Республика Алтай (29,5), Ингушетия (30), Калмыкия (31,5), Бурятия (32) и Северная Осетия (32).

За год наибольший рост показала Сахалинская область (переместилась на 12 строчек вверх), Брянская область (плюс восемь мест), Красноярский край (семь) и Томская область (шесть).

На 10 самых привлекательных по уровню жизни регионов приходится около 40% всего производства и оборота розничной торговли.