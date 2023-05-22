Подмосковье 22 мая 2023, 16:15 Подмосковье вошло в тройку регионов по самому низкому уровню безработицы Министерство социального развития Московской области

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Подмосковье заняло третье место среди регионов России и второе место в ЦФО по самому низкому уровню безработицы. С начала года он снизился на 0,08% и сейчас составляет 0,35%.

Как рассказали в Минсоцразвития области, число безработных снизилось на 18%, сейчас в поисках находятся около 15 тысяч человек, при этом количество вакансий превышает 58 тысяч.

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«Наш регион успешно справляется с задачей создания новых рабочих мест и поддержки занятости жителей. Только за последние 1,5 года открылось более 77 тысяч предприятий различного уровня. Благодаря новым предприятиям появились тысячи дополнительных рабочих мест», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

Самые популярные услуги центра занятости доступны на портале «Работа в России» по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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