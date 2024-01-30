Подмосковье 30 января 2024, 23:57 Подмосковье вошло в тройку лидеров по объему закупок у самозанятых в 2023 году Unsplash

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Самозанятые из Московской области в 2023 году поставили государственным компаниям товаров и услуг на рекордную сумму в 7,2 миллиарда рублей в рамках закупок по 223-ФЗ. Это более чем в два раза превышает результаты прошлого года, рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

С 2019 по 2023 годы более 12,3 тысячи самозанятых заключили 23 тысячи договоров по закону № 223-ФЗ на общую сумму 12,53 миллиарда рублей. В прошлом году наиболее популярными услугами самозанятых в системе закупок крупнейших заказчиков стали вспомогательные, связанные с финансовым посредничеством и страхованием.

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«Распространение специальной 25% квоты на закупки у МСП на самозанятых упростило для них процедуры участия в закупках госкомпаний по 223-ФЗ. Благодаря этому несколько лет подряд увеличивается количество самозанятых среди поставщиков крупнейших заказчиков», — указал Александр Исаевич.

Он добавил, на территории Подмосковья регулярно проходят семинары, в которых могут принять участие самозанятые. Соответствующие мероприятия проводятся для того, чтобы увеличить количество граждан, предоставляющих товары и услуги государственным компаниям.

Список регионов-лидеров по объемам закупок у самозанятых в прошлом году возглавила российская столица, на втором месте — Краснодарский край. Замыкает тройку лидеров Московская область.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. Среди них пенсионеры, а также семьи, в которых воспитываются дети со сложными диагнозами.

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