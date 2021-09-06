Подмосковье вошло в тройку лидеров по индексу качества городской среды в России
Московская область вновь вошла в тройку лидеров среди всех регионов России по индексу качества городской среды. Подмосковье заняло третье место второй год подряд. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
«Московская область второй год подряд занимает третье место среди всех регионов РФ по индексу качества городской среды. Это именно тот показатель, который характеризует состояние комфорта, благоустройства и разнообразных отраслей в городах», — отметил Хайкин.
Министр уточнил, что за это время в конкурсах малых городов и исторических поселений победили сразу 27 проектов региона. Итоги одного из таких конкурсов подвели недавно: победили сразу шесть подмосковных проектов. Это территории в Серпухове, Кашире, Клину, Верее, Пущино и Электрогорске.
Он также подчеркнул, что на этот год у региона есть большие планы.
«У нас реализуется 62 объекта в рамках программы комфортной городской среды. Это те перемены, которые будут заметны почти для трех млн жителей. Это пешеходные зоны, скверы, площади, парки, лесопарки, набережные», — отметил он.