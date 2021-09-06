Подмосковье вошло в тройку лидеров по индексу качества городской среды в России

Московская область вновь вошла в тройку лидеров среди всех регионов России по индексу качества городской среды. Подмосковье заняло третье место второй год подряд. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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«Московская область второй год подряд занимает третье место среди всех регионов РФ по индексу качества городской среды. Это именно тот показатель, который характеризует состояние комфорта, благоустройства и разнообразных отраслей в городах», — отметил Хайкин.

Министр уточнил, что за это время в конкурсах малых городов и исторических поселений победили сразу 27 проектов региона. Итоги одного из таких конкурсов подвели недавно: победили сразу шесть подмосковных проектов. Это территории в Серпухове, Кашире, Клину, Верее, Пущино и Электрогорске.

Он также подчеркнул, что на этот год у региона есть большие планы.

«У нас реализуется 62 объекта в рамках программы комфортной городской среды. Это те перемены, которые будут заметны почти для трех млн жителей. Это пешеходные зоны, скверы, площади, парки, лесопарки, набережные», — отметил он.