Подмосковье вошло в тройку лидеров летней спартакиады учащихся | 360°

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30 сентября 2022, 15:00

Подмосковье вошло в тройку лидеров летней спартакиады учащихся

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Одиннадцатая летняя спартакиада учащихся завершилась. Регионы-лидеры наградили в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Кемерове. Подмосковье занято третье место.

Подмосковье представили 603 атлета. Они завоевали свыше 300 медалей, из которых 100 — золотые. Среди лидеров с населением более двух миллионов человек также оказались столица и Санкт-Петербург.

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В этом году на спартакиаде учащихся выступили более 12,8 тысячи спортсменов и тренеров из 82 регионов. Соревнования завершились 3 сентября.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

Спортсмены

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