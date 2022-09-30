Подмосковье вошло в тройку лидеров летней спартакиады учащихся | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 15:00 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье вошло в тройку лидеров летней спартакиады учащихся

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Одиннадцатая летняя спартакиада учащихся завершилась. Регионы-лидеры наградили в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Кемерове. Подмосковье занято третье место.

Подмосковье представили 603 атлета. Они завоевали свыше 300 медалей, из которых 100 — золотые. Среди лидеров с населением более двух миллионов человек также оказались столица и Санкт-Петербург.

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В этом году на спартакиаде учащихся выступили более 12,8 тысячи спортсменов и тренеров из 82 регионов. Соревнования завершились 3 сентября.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

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