Подмосковье вошло в топ регионов ЦФО по эффективности привлечения инвестиций

Подмосковье стало вторым в Центральном федеральном округе по эффективности привлечения инвестиций. Оно вошло в топ регионов, получив высокие оценки.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, для составления такого рейтинга оценили работу региональных систем привлечения инвестиций.

У нас эффективно работает инвестиционная цепочка — от привлечения до запуска новых предприятий Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в результате Московская область каждый год запускает свыше 400 новых инвестиционных проектов.

Анализ проводили несколько месяцев. Эксперты учитывали активность органов власти в этом направлении, интеграцию проектов в экономику, способы мотивации управленцев.

Все это позволило создать динамический инвестиционный рейтинг.

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов учтет его, когда будет формировать национальный ежегодный рейтинг.

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