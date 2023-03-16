Подмосковье 16 марта 2023, 13:31 Подмосковье вошло в топ регионов России по участию в конкурсах Президентского фонда культурных инициатив

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С 2021 году Президентский фонд культурных инициатив провел восемь конкурсов на гранты для реализации культурных проектов. Подмосковье оказалось одним из самых активных регионов-участников.

На сайте фонда зарегистрированы свыше 109 тысяч творческих команд из 85 регионов России. Эксперты рассмотрели свыше 44 тысяч заявок на общую смету 220 миллиардов рублей. Было поддержано 4945 проектов на сумму более 15,5 миллиарда.

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Большинство заявок на конкурс приходило из Москвы, Татарстана, Санкт-Петербурга, Белгородской области, Башкортостана, Краснодарского края и Подмосковья. Регион подал 1246 заявок. Область также стала одним из лидеров по числу привлеченных средств для реализации проектов.

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Прием заявок на следующий конкурс завершится 20 марта. Подать заявку можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет в регионе капитально отремонтируют еще 50 спортивных объектов. Изменится облик стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков. Старт масштабной программе дали в 2023 году.

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