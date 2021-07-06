Подмосковье вошло в топ-5 промышленных регионов России

Подмосковье вошло в топ эффективных промышленных регионов России, заняв четвертое место рейтинга 2020 года. Его составили в Минпромторге.

Итоги огласили на Международной промышленной выставке «Иннопром — 2021». Об этом рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Столь высокое место подтверждает то, что Подмосковье является одним из ключевых промышленных центров России Екатерина Зиновьева.

По ее словам, здесь находятся как наукоемкие производства, так и купные промышленные предприятия.

В рейтинге учли промышленную политику регионов, лучшие практики и инструменты поддержки.

«За счет привлекательного инвестклимата промышленность региона постоянно развивается. Только по итогам прошлого года в сфере обрабатывающих производств реализовали 149 новых проектов», — отметила Зиновьева.

Рейтинг состоит из четырех блоков:

• экономическое развитие региона по пяти показателям;

• взаимодействие с Минпромторгом и Фондом развития промышленности по 16 показателям;

• меры поддержки и институты развития по 11 показателям;

• деловая активность, молодежная политика и промышленный туризм по восьми показателям.