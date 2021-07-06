Подмосковье вошло в топ-5 промышленных регионов России
Подмосковье вошло в топ эффективных промышленных регионов России, заняв четвертое место рейтинга 2020 года. Его составили в Минпромторге.
Итоги огласили на Международной промышленной выставке «Иннопром — 2021». Об этом рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Столь высокое место подтверждает то, что Подмосковье является одним из ключевых промышленных центров России
По ее словам, здесь находятся как наукоемкие производства, так и купные промышленные предприятия.
В рейтинге учли промышленную политику регионов, лучшие практики и инструменты поддержки.
«За счет привлекательного инвестклимата промышленность региона постоянно развивается. Только по итогам прошлого года в сфере обрабатывающих производств реализовали 149 новых проектов», — отметила Зиновьева.
Рейтинг состоит из четырех блоков:
• экономическое развитие региона по пяти показателям;
• взаимодействие с Минпромторгом и Фондом развития промышленности по 16 показателям;
• меры поддержки и институты развития по 11 показателям;
• деловая активность, молодежная политика и промышленный туризм по восьми показателям.